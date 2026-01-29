Elena Morali, proposta di nozze a sorpresa da Luigi Favoloso per il compleanno: "Vuoi sposarmi?"
Il "regalo" arriva durante la festa per la 36enne tra risate, emozioni e applausi degli invitati
Una serata di festa trasformata in un momento indimenticabile. Durante il suo compleanno, Elena Morali ha ricevuto dal fidanzato Luigi Favoloso una proposta di matrimonio in un locale di Milano, circondata da amici che hanno immortalato l'evento col cellulare. La 36enne ha sfoggiato un elegante abito nero in stile Jessica Rabbit: bustino aderente, spalline sottili e gonna in pizzo con ampio spacco laterale.
La proposta a sorpresa
Al centro della sala troneggiava una una torta monopiano, decorata in oro e arancione, pronta ad accompagnare il brindisi per il compleanno. Ma la vera sorpresa della serata sarebbe arrivata poco dopo. Prima della fine della cena, Luigi Favoloso ha condotto Elena al centro della sala, inginocchiandosi davanti a lei e mostrando un'elegante scatola bianca con un brillante anello di fidanzamento. "Questo sarebbe il mio regalo per te" ha detto. Ma Elena, ironica e spiritosa, ha commentato: "Però non mi hai fatto la proposta". Così Favoloso ha pronunciato la fatidica domanda: "Vuoi diventare mia moglie? Vuoi sposarmi?". Dopo un momento di scherzo in cui Elena aveva detto "No!", la showgirl ha accettato con entusiasmo, abbracciando e baciando Luigi tra gli applausi degli invitati.
Emozioni social
Il momento è stato ripreso anche da Genny Urtis e condiviso sui social, dove gli amici e i follower hanno potuto assistere alla scena. Nel video si vede anche Elena mentre indossa l'anello, scherzando sul fatto che le vada un po' stretto, tra risate e complicità con Favoloso. Una proposta che mescola romanticismo, ironia e spontaneità, trasformando il compleanno della showgirl in un ricordo indelebile.