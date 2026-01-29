Al centro della sala troneggiava una una torta monopiano, decorata in oro e arancione, pronta ad accompagnare il brindisi per il compleanno. Ma la vera sorpresa della serata sarebbe arrivata poco dopo. Prima della fine della cena, Luigi Favoloso ha condotto Elena al centro della sala, inginocchiandosi davanti a lei e mostrando un'elegante scatola bianca con un brillante anello di fidanzamento. "Questo sarebbe il mio regalo per te" ha detto. Ma Elena, ironica e spiritosa, ha commentato: "Però non mi hai fatto la proposta". Così Favoloso ha pronunciato la fatidica domanda: "Vuoi diventare mia moglie? Vuoi sposarmi?". Dopo un momento di scherzo in cui Elena aveva detto "No!", la showgirl ha accettato con entusiasmo, abbracciando e baciando Luigi tra gli applausi degli invitati.