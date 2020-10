Ecografia social per Chiara Ferragni: vede il viso della bimba e piange

Ha tenuto il riserbo per i primi mesi, ma da quando Chiara Ferragni ha annunciato di essere incinta di una bambina gli aggiornamenti sulla gravidanza sono costanti. Documenta per i follower tutte le fasi, dal pancino che cresce a vista d'occhio sotto i maglioni alle dimensioni che ha raggiunto il feto, fino all'ecografia. Fedez la riprende distesa sul lettino durante la visita di controllo, mentre gli occhi le si riempiono di lacrime nel vedere il volto della sua piccolina.

Chiara dovrà attendere marzo per poter abbracciare sua figlia, ma grazie all'ecografia riesce già a distinguere i tratti del suo visino. La Ferragni è visibilmente commossa, si gira verso il marito con le lacrime agli occhi. Un momento molto intimo e toccante per lei e Fedez, che hanno voluto comunque condividere con tutti i follower. "Ciao baby girl", ha scritto l'influencer postando una foto. Nelle storie pubblica anche un confronto tra le immagini di Leone e della sua sorellina che sta per nascere nella stessa fase di gestazione.

Intanto su Instagram è già partito il totonome. I più ironici vorrebbero Tigre, Giraffa o Gazzella, per restare in tema con Leone. Altri dicono Lucia (che è il cognome di Federico), in moltissimi puntano su Mia ma c'è chi propone Alice, Olivia, Giselle e Azzurra. I Ferragnez dicono di non averlo ancora scelto, ma quando sarà il momento di certo non esiteranno a farlo sapere ai fan. La nascita è attesa per marzo, di tempo per pensarci ce n'è ancora a sufficienza.

