Chiara Ferragni, appello social dopo l'invito del premier Conte: "La mascherina fa la differenza"

Instagram

Dopo Fedez tocca a Chiara Ferragni. Il rapper aveva lanciato un appello sui social a usare la mascherina e aveva raccontato che era stato il premier Giuseppe Conte a chiedere a lui e alla moglie di sensibilizzare i giovani. Così puntale è arrivato anche l'invito dell'influencer con più di 21 milioni di follower: "Siamo in una situazione delicata e un semplice gesto come quello di mettere la mascherina può far sì che non si verifichi lo scenario peggiore. Fa la differenza".