Doria Ragland, mamma di Meghan Markle, a passeggio con il cane

Insomma, manco la suocera di Harry sta più zitta. Il motto nella casa dei Sussex è raccontare tutto e vivere liberamente. Uno stile di vita decisamente diverso dal contegno inglese applicato a Buckingham Palace. Se i reali hanno cercato di mostrarsi impeccabili e a prova di attacchi pettegoli, in America è tutta un’altra storia. Lo sa bene Harry che a Montecito si sente libero di esprimere tutto il suo risentimento per gli anni vissuti tacendo i suoi sentimenti. Con le confidenze del libro “Spare” ha aperto la strada delle rivelazioni. E’ rimasto traumatizzato per non essere riuscito a piangere per la morte della madre, per non essere stato capace di mostrare il suo dolore per la perdita di Diana, per non aver lasciato sfogare i suoi sentimenti. Ma ora il contegno di corte è acqua passata.

Doria: "Ora parlo io"



Anche la suocera di Harry, Doria Ragland non si lascia intimorire dai titoli di palazzo. E’ sempre apparsa naturale e libera, incurante del fatto che la figlia sposasse un principe. E così si aggira per le vie di Los Angeles con il suo cane in abbigliamento casual. Di recente aveva raccontato la fatica di essere etichettata come suocera di Harry, le difficoltà di affrontare gli sguardi, di essere stalkerata dai paparazzi, di essere giudicata. “Non mi sentivo per niente al sicuro: non potevo uscire con i cani, non potevo andare al lavoro, c’era sempre qualcuno che mi aspettava e mi seguiva” aveva detto la Ragland. Poi si è tolta il peso del giudizio, ha cominciato a dire: “Ora parlo io”. Proprio come Harry, anche lei si è liberata dalle costrizioni, dai protocolli, dalle regole e ora si aggira tranquilla con il suo cane. Come una donna qualunque.

Quando Meghan gli disse del principe



Per Doria Ragland è stato uno shock quando ha scoperto che la figlia Meghan Markle frequentava il principe Harry. “Un giorno, durante una telefonata, Meghan mi disse che stava uscendo con il principe. Così ho iniziato a bisbigliare, mi resi conto che non poteva dirlo perché nessuno doveva saperlo. Ricordo anche quando l’ho conosciuto” ha raccontato di recente la suocera del duca di Sussex. “Un bel ragazzo, alto, estremamente educato e gentile. – così diceva del principe Harry - Era quello giusto e insieme erano felici: quando annunciarono il fidanzamento, sembrava quasi una novità”.

