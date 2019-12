Dal passato di Meghan Markle spuntano nuovi segreti

Proprio non riesce a liberarsi del suo passato, Meghan Markle, come se il presente non fosse abbastanza ingombrante. Dalla sua vita pre-Harry continuano ad affiorare immagini e ricordi, come la foto del ballo di fine anno in cui, 16enne, posava emozionata accanto al suo fidanzatino. O come la valigetta che usava durante lo show della Nbc Deal or no Deal, ora finita all'asta.