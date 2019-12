Harry e Meghan richiamati a Corte dopo la fuga a Los Angeles

A novembre sono partiti per Los Angeles, e da allora del principe Harry , di Meghan Markle e del piccolo Archie si sono perse le tracce. Il piano iniziale era quello di passare il Natale negli Stati Uniti insieme a Doria Ragland , ma a quanto pare i Duchi di Sussex sarebbero stati costretti ad anticipare il rientro a Londra, dove li attende un faccia a faccia con il principe Carlo.

In California vivono una vita riservatissima nella villa della Ragland. A parte due brevi incursioni sui social per rendere omaggio a delle associazioni benefiche alle quali sono legate, di Harry e Meghan nessun avvistamento. Sono sbarcati Oltreoceano con al seguito uno staff di una ventina di persone, oltre ai loro bodyguard, tutto con lo scopo di avere la loro privacy totalmente garantita.

La coppia però sarebbe stata richiamata a Corte dal principe Carlo, secondo quanto riportato da "Io Donna" che cita fonti vicine alla famiglia reale. I preparativi sarebbero già in atto per passare le Feste a Frogmore Cottage con la sola compagnia di Doria, a debita distanza dalle altre teste coronate. Subito dopo, però, Harry e Meghan sono attesi dal futuro Re d'Inghilterra per discutere del loro avvenire: il loro sempre più crescente desiderio di privacy potrebbe costringerli a dover scegliere tra la libertà e la Corona.

