Dopo Harry e Meghan, la Regina Elisabetta “perdona” anche il principe Andrea

Dopo lo scandalo sessuale legato al miliardario americano morto suicida in carcere Jeffrey Epstein, il principe Andrea aveva detto addio a tutti gli impegni pubblici. In privato Sua Maestà non ha mai evitato il figlio (era presente anche alla cena di Natale a Sandringham), ma da mesi non si vedevano insieme a un evento ufficiale. Poche ore dopo la soluzione della Megxit, Elisabetta raggiante è apparsa al fianco di Andrea per la messa della domenica.