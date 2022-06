Domenico Berardi ha detto sì, ecco le foto delle nozze con Francesca Fantuzzi

L'estate di Michelle Hunziker: in Romagna con le figlie e in Sardegna con il compagno

Sono state a dir poco principesche le nozze di Domenico Berardi e Francesca Fantuzzi.

La coppia si è giurata amore eterno a Toscolano Maderno con una romantica cerimonia in chiesa e un ricevimento da favola in una villa storica in riva al Lago di Garda. C'erano oltre 150 invitati per celebrare la favola d'amore del calciatore e l'influencer 26enne e sui social non sono mancate le immagini della giornata.