Diletta Leotta e Loris Karius sulla neve L'inverno ha il suo fascino, soprattutto quando si può godere della tranquillità, del silenzio e della pace che la natura offre. Questo è il quadretto che descrive l’album fotografico postato da Diletta Leotta sulla neve. La speaker radiofonica condivide i video dalla montagna e si mostra bellissima e sportivissima insieme al suo bel calciatore Loris Karius. Per le discese dalla vetta ha indossato un completo nero che metteva in risalto le sue curve. Per proteggersi dal freddo e dal sole, ha scelto un casco bianco e degli occhiali da sci. Anche il portiere del Newcastle si è mostrato tutto imbacuccato su Instagram.

Le nonne di Aria, come si chiama la mamma di Diletta? Diletta Leotta dall’Austria, in cui si trova per qualche giorno rigenerante in mezzo alla natura, ha condiviso un'immagine dolcissima con le due "nonne" della sua famiglia: Ofelia Castorina (sua madre) e Christine Karius (madre di Loris). “W le nonne” ha scritto Diletta nella didascalia della foto che ha postato nelle storie. La foto pubblicata da Ofelia ritrae le due donne che si stringono in un abbraccio. Con loro ci sono anche la piccola Aria nel suo passeggino e i due cani, di cui uno è Lillo Leotta.



La Leotta festeggia con il compagno il complimese di Aria. Che giorno è nata la figlia? Nelle sue storie su Instagram, Diletta Leotta ha condiviso un dolce momento familiare: “5 mesi di te”, ha scritto, accompagnando le parole con una faccina innamorata. Nel video, si vede la coppia che abbraccia e bacia teneramente la figlia Aria, affascinata dai pesci di un grande acquario. Diletta e Loris Karius indossano l’accappatoio e non hanno occhi che per la loro piccolina che proprio in questi giorni festeggia il complimese (Aria è nata il 16 agosto, lo stesso giorno in cui compie gli anni anche la Leotta).

Diletta Leotta, ospite a "Verissimo", presenta la figlia. Chi è il papà di Aria? "Sono felicissima, sto vivendo uno dei periodi più incredibili della mia vita. Ancora non ho realizzato pienamente di essere mamma; guardo mia figlia, lei mi sorride e mi commuovo. È come se Aria avesse riempito tutto di una luce nuova e vogliamo goderci ogni momento con lei. È bellissimo per noi crescere insieme a lei" aveva detto Diletta Leotta in un’intervista a “Verissimo”. E del compagno Loris Karius aveva aggiunto: “Loris è un papà stupendo... tra lui e Aria c'è già un legame incredibile e lei è identica a lui. Sono grata a Loris, perché mi ha permesso di realizzare uno dei sogni più belli della mia vita, che è Aria. Lui vive in Inghilterra, ma viene spesso in Italia per vederci e per non perdersi niente di nostra figlia”.