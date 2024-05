Countdown in famiglia per la speaker radiofonica e il futuro marito

“- 1 mese. Non vedo l’ora” scrive mostrando gli scatti dell’allegra famigliola sul lago di Como. I futuri sposini sono immortalati sui lettini a bordo piscina, il portiere fa fare il bagnetto alla figlia mentre la speaker radiofonica si lascia immortalare in costume con il suo fisico da urlo. Manca davvero pochissimo al matrimonio che si svolgerà in Sicilia, ma prima si attende l’album dell’addio al nubilato di Diletta!

Le nozze di Diletta Leotta e Loris Karius Il matrimonio tra Diletta Leotta e Loris Karius si terrà il prossimo 22 giugno a Lipari. Testimoni della sposa saranno le amiche Elodie e Barbara Berlusconi. Diletta Leotta in un’intervista a Mara Venier aveva detto: “Abbiamo scelto Vulcano perché è sempre stato il mio sogno. Quando avevo 11 anni dicevo ai miei genitori: un giorno mi sposerò qui. E così è stato. Adesso sono nella fase dell'organizzazione del matrimonio. Ci sposeremo a fine giugno. Ci saranno 160 persone ma io già sto impazzendo perché non so come farò a gestirle. Io vorrei chiudere gli occhi ed essere già lì. Sono già molto emozionata”. Dell’abito bianco non si sa nulla ma la speaker radiofonica vorrebbe arrivare all’altare in jeans.

La proposta di nozze Diletta Leotta ha ricevuto la proposta di nozze da Loris Karius quando era in dolce attesa di Aria, ma solo a gennaio ha pubblicato su Instagram le foto raccontando di come il portiere le aveva chiesto la mano: "Ho detto sì! Ho aspettato qualche mese a dirvelo perché io e Loris volevamo viverci quanto più possibile le emozioni della nascita di Aria, ma ora siamo pronti a dedicarci a questo nostro nuovo grande traguardo insieme, come famiglia". E del suo futuro sposo ha detto: "Loris è quello giusto. È l'amore che arriva al momento giusto e non ti dà nemmeno la possibilità di pensare troppo”.



Come si sono conosciuti Diletta Leotta e Loris Karius Diletta Leotta e Loris Karius si sono conosciuti per caso a Parigi nel 2022, quando lei si trovava nella capitale francese per le sfilate e lui è entrato in un locale. "È stato un colpo di fulmine; quando l'ho visto entrare in un ristorante mi sono girata dalle mie amiche e ho detto: Ragazze, questo è l'uomo della mia vita. L'ho salutato e lui si è avvicinato, ci siamo conosciuti così". Diletta e Loris hanno bruciato le tappe e pochi mesi dopo lei era già incinta di Aria, nata il 16 agosto 2023. “Non era preventivato – ha detto la Leotta raccontando come ha scoperto di essere in attesa - All'inizio è stato uno shock, poi mi sono detta che non ci sono regole per una cosa così bella".