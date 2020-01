Diletta Leotta e Daniele Scardina pubblicano la prima foto social insieme

Fanno coppia ormai dalla scorsa estate, ma Diletta Leotta e Daniele Scardina hanno aspettato l'anno nuovo per uscire allo scoperto. Certo non sono mancate le foto rubate in barca o durante cenette a due ma loro, gelosi della propria privacy, si erano sempre ben guardati dall'ufficializzare la loro storia. Alla fine hanno ceduto, e sui loro profili è comparso lo stesso post: uno scatto in cui posano felici e sorridenti a bordo ring.

Le vacanze di fine anno le hanno trascorse insieme a Miami, dove Daniele vive per gran parte dell'anno. Diletta l'ha raggiunto insieme a suo fratello Mirko Manola, segno che le presentazioni in famiglia sono già state fatte. La conduttrice e il pugile hanno trascorso qualche giorno insieme tra tramonti romantici, passeggiate sulla spiaggia e party esclusivi. Al momento dei saluti, è arrivata la foto di coppia. Scardina in tenuta da pugile, la Leotta in kimono trasparente e reggiseno in mostra, ridono insieme mentre lei finge di dargli un pugno sul mento. Ora lei è già a Milano, lui ha ripreso i suoi allenamenti in Florida, ma dopo il debutto su Instagram sono più vicini che mai...

