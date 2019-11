Diletta Leotta in vacanza alle Maldive con King Toretto

Uno scenario spettacolare, un bikini da sogno e curve mozzafiato esposte al sole. Nella vacanza di passione alle Maldive per Diletta Leotta c'è anche il fidanzato, il pugile Daniele Scardina, detto King Toretto. Solo un indizio social: nelle storie, il viaggio in aereo con due piedi che si strusciano, quelli della presentatrice e dello sportivo. Intanto i follower apprezzano gli scatti sulla spiaggia di Diletta...

“Blessed” scrive nelle storie Scardina. Del resto, come dargli torto. A guardare le immagini della Leotta in vacanza il pugile è davvero “benedetto” per aver trovato una fidanzata così. E dopo il fotogramma che immortala la bella Diletta nella piscina della dimora extralusso che la ospita sul mare senza reggiseno, non resta che attendere altri dettagli piccanti della vacanza bollente.

