Diletta Leotta come JLo, volteggia attorno al palo della pole dance

Jenifer Lopez in versione pole dancer ha acceso la fantasia di molti. Anche quella di Diletta Leotta, che in attesa di andare al cinema a vedere "Le ragazze di Wall Street", ha deciso di sottoporsi a una lezione di pole dance. Un debutto non semplice per Diletta che ha mostrato qualche difficoltà al punto di mettere nelle stories un bel "negata" a commento delle sue evoluzioni attorno alla pertica palo.