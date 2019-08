Diletta Leotta, con Scardina l'amore prende il largo

Per ora non si sono mai sbilanciati e alle domande sul loro rapporto hanno sempre dato risposte evasive ma, a giudicare dalle foto pubblicate dal settimanale Chi, l'intesa tra Diletta Leotta e Daniele Scardina è alle stelle. In barca al largo della Sardegna i due dimostrano un feeling unico, mentre corrono veloci in moto d'acqua, si tuffano e si abbracciano.