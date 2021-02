Diletta Leotta dal parrucchiere, Can Yaman la accompagna

Ancora convinti che sia un bluff? Dopo un brillocco e un cavallo che si sono reciprocamente regalati, Diletta Leotta e Can Yaman stanno mettendo su casa insieme. L’attore turco gira con la “suocera” architetto a visionare gli attici romani, la conduttrice sportiva si fa seguire perfino dal parrucchiere. Can aspetta che lei faccia la piega comodamente seduto nel salone tra coccole e sguardi complici.

Sembrava solo una storia da spot pubblicitario: lui il belloccio, protagonista della serie cult del momento, lei bionda e prorompente, dalle curve che fanno impazzire e dal sex appeal sul campo ad ogni apparizione. Insieme parevano troppo belli per essere veri. Si è detto che hanno posato davanti ai flash per apparire perfetti a San Valentino, si è scritto che non è vero amore ma solo convenienza pubblicitaria per entrambi, i fan si sono schierati contro. Eppure, loro proseguono imperterriti a dimostrare la loro simbiosi.

Il settimanale “Chi” li ha pizzicati dal parrucchiere: la Leotta si fa la piega e Can la aspetta pazientemente per poi uscire insieme e dirigersi in hotel. Pare che quando lei è a Roma i due si chiudano in camera, ma presto si trasferiranno nel loro nido d’amore. Gira voce che abbiano trovato casa in zona piazza Navona: un appartamento moderno nel centro storico frutto della lunga e selettiva ricerca della “suocera”.

