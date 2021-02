Il regalo d’amore di Diletta Leotta a Can Yaman? Cassius

“Il regalo più bello mai ricevuto”. Così Can Yaman commenta la foto che lo ritrae con un bellissimo cavallo al suo fianco abbracciato alla fidanzata Diletta Leotta. La conduttrice ha donato l’animale all’attore turco per San Valentino lasciando le fan senza parole. Molte follower dicono di non riconoscere più il loro beniamino, altre sono chiaramente gelose, altre ancora dicono che lui è freddo e privo di sentimenti verso la Leotta. E agli haters replica la “suocera”.

Il cavallo che Diletta ha regalato al suo Can, entrambi appassionati di equitazione, si chiama Cassius e l’attore ha proprio preso una bella cotta per la procace italiana che con questo meraviglioso regalo ha fatto letteralmente perdere la testa a Yaman. Pochi giorni fa Can era stato paparazzato per le strade di Roma con la mamma di Diletta, Ofelia Castorina, architetto e interior design. Pare che lui stia cercando casa nella città eterna e lei le abbia mostrato due bellissimi attici. Probabilmente andrà a convivere con la Leotta e i due avvicineranno le distanze.

La storia d’amore della coppia però incontra anche tante malelingue che per invidia, gelosia o perché non credono ci sia amore tra i due, sparlano sui social. Tanto che pure mamma Ofelia è dovuta intervenire con un post piccante: "La cattiveria e la stupidità mi hanno sempre lasciata stupita, ma quanti idioti con sintomi ben riconoscibili: presunzione, invidia e cattiva educazione. C’è un detto che da sempre mi ha colpito, forse perché mi porta ad un sillogismo retorico con il mio cognome, mi ha insegnato e spero di averlo trasmesso ai miei ragazzi, ad apprezzare quello che la vita ci dona e che riusciamo a conquistare con sacrifici, senza mai guardare oltre: “Certe persone sono come i castori, passano la vita a rosica’."

