Derby da vip: guarda chi ha vinto e chi no

Tantissimi i vip sugli spalti dello stadio Meazza per il derby tra Milan e Inter . Alessandro Matri , poche ore dopo la nascita della sua secondogenita Beatrice , non ha rinunciato a fare il tipo per i rossoneri. Nella tifoseria opposta c'erano Costanza Caracciolo e Christian Vieri , tornato apposta da Miami per l'occasione. A San Siro anche Giorgia Palmas e Filippo Magnini ma, solo in questo caso, l'uno contro l'altra.

Luca Toni e Marco Borriello hanno passato la domenica sera in tribuna insieme a Matri a tifare Milan. Stessa passione anche per Gerò Carraro e Andra Iannone, anche loro allo stadio per gioire e soffrire con la loro squadra del cuore. Vieri è tornato da Miami per seguire la sua Inter: con lui c'era anche la Caracciolo, che ha inscenato la Bobo dance sui social per festeggiare la vittoria. La serata deve essere stata ad alta tensione in casa Magnini-Palmas: lei legata al rossonero, lui accanito tifoso nerazzurro... chissà se a fine partita lui l'avrà consolata?