Dalla Colombari alla De Lellis: guarda che shopping da vip!

Con l'autunno alle porte, per i vip è tempo di rinnovare il guardaroba. Le vie di Roma e Milano sono invase da celebrità a caccia di capi di tendenza. Giulia De Lellis fa incetta di intimo low cost, mentre Claudio Marchisio si aggira tra le vetrine più lussuose. E se Martina Colombari è ecofriendly e va in giro in bici, Elettra Lamborghini non rinuncia alla supercar rosa bubblegum. Da Enrico Mentana a Francesca Sofia Novello, guardali tutti nella gallery.