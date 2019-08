Ilaria D Amico, spese pazze al mercatino

In vacanza a Forte dei Marmi Ilarya D'Amico si dedica allo shopping sfrenato. Niente boutique di lusso però, per rinnovare il guardaroba sceglie le bancarelle del mercatino. La giornalista prova un abito di pizzo e si lascia incuriosire da una blusa bianca, poi cerca qualcosa di bello per i figli Leopoldo Mattia e Pietro. E chissà che tra non trovi anche un bel regalo da portare al suo Gigi Buffon?