Era l'estate del 2014 quando la coppia Gigi Buffon e Ilaria D'Amico prendeva il largo regalando siparietti bollenti in alto mare con uno stuolo di paparazzi a coglierne avvinghiamenti e mosse ardite. Dopo cinque anni e un figlio insieme, il portiere e la conduttrice tv sono più affiatati che mai. E al largo dell'Isola d'Elba regalano ancora momenti ad alto tasso erotico, come mostrano le immagini del settimanale Chi.

Buffon ha giocato per un anno al Paris Saint Germain, poi ha rifiutato il rinnovo dicendo di essere in cerca di “emozioni”. Come quelle con Ilaria forse, con la quale la passione è sempre molto alta. Si vocifera che ritornerà a Torino per un anno bianconero, chissà... Intanto Gigi veleggia a gonfie vele tra l'Elba e l'Argentario con la sua compagna e le emozioni non gli mancano proprio. Lei sfodera costumi neri interi già visti, bikini bombastici già paparazzati, ma lo charme resta immutato e il fisico mozzafiato pure. Capelli sciolti al vento e aria conquistatrice, la D'Amico si lascia avvinghiare dal suo portierone.