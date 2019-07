Da Salvini alla Raggi, i politici si godono le vacanze

Silvio Berlusconi vola verso la Costa Smeralda con la sua Francesca Pascale e mette in fuga le voci di una crisi di coppia. Il settimanale "Diva e Donna" li ha paparazzati insieme mentre atterrano all'aeroporto di Olbia diretti alla volta di villa Certosa.



Sulle pagine di "Chi", invece, la Raggi sfoggia un fisico invidiabile in bikini nero mentre si rilassa in spiaggia con la famiglia. Grillo, nelle foto pubblicate dalla stessa rivista, è in barca insieme alla compagna, ma il suo sguardo è cupo e pensieroso. Vacanze d'amore anche per Alessandro Di Battista al mare con la moglie Sarah Lahouasnia e per Stefania Pezzopane, sempre più in love con Simone Coccia, mentre Daniela Santanchè è spiaggiata a Forte dei Marmi con Dimitri d’Asburgo Lorena.