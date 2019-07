Estate d amore per Simone Coccia e Stefania Pezzopane

Simone Coccia e la senatrice Stefania Pezzopane si stanno godendo un'estate d'amore in Abruzzo, dove si stanno ritagliando un po' di tempo tutto per loro. La coppia via Instagram condivide con i fan la loro vacanza all'insegna del mare e del relax. "Simone con il nuovo #look, taglio radicale", commenta Stefania a margine della foto dell'ex gieffino sotto l'ombrellone, con i capelli rasati. Lo scorso giugno Simone si è sottoposto ad un trapianto di capelli in Turchia e ora non resta che aspettare che la chioma ricresca, più folta e forte di prima.