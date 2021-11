Cristina Marino e Luca Argentero, pomeriggio al parco con la figlia

Nina Speranza si diverte sulle giostre e i suoi genitori sono incantati. Luca Argentero armeggia con un palloncino rosa comprato per lei, Cristina Marino sorride estasiata. L'attrice ha scelto un look nero aggressivo, impreziosito da accessori dorati. Luca è sportivo in gilet, jeans e coppola in testa.

Luca Argentero e Cristina Marino sono una coppia affiatatissima, pazzi d'amore per la loro Nina Speranza. Sono marito e moglie da inizio giugno, quando si sono detti sì con una cerimonia intima e romantica. "Neanche nei sogni più belli l'ho immaginata così", ha detto lei. E se il giorno del sì è sembrato una favola, la loro vita non è da meno: bellissimi, di successo e soprattutto innamorati con il racconto del loro amore conquistano ogni volta i follower.

