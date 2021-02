Cristina Marino accecata da Nina è una dea bendata Instagram 1 di 20 Instagram 2 di 20 Instagram 3 di 20 Instagram 4 di 20 Instagram 5 di 20 Instagram 6 di 20 Instagram 7 di 20 Instagram 8 di 20 Instagram 9 di 20 Instagram 10 di 20 Instagram 11 di 20 Instagram 12 di 20 Instagram 13 di 20 Instagram 14 di 20 Instagram 15 di 20 Instagram 16 di 20 Instagram 17 di 20 Instagram 18 di 20 Instagram 19 di 20 Instagram 20 di 20 leggi dopo slideshow ingrandisci

Leggi Anche Cristina Marino sfodera il topless allo specchio

"Tre settimane fa ho preso in giro Luca per la stessa cosa e a distanza di tre settimane è successo anche a me", racconta Cristina ai follower. "Mi lacrima l'occhio, il naso, non ci vedo più", spiega mentre si riprende in versione dea bendata durante una passeggiata in campagna. Anche la luce le dà fastidio, spiega poi, per questo è stata costretta a coprire l'occhio con il lembo del berretto.

Anche tutta imbacuccata com'è e con la benda, la Marino non perde un briciolo di fascino. Mentre cammina con Nina in braccio racconta le sue disavventure, tra la benda e i capricci della bimba che rifiuta il passeggino. Alle loro spalle c'è Argentero che se la ride di gusto e prende in giro la compagna. Anche a lui è toccata la stessa sorte e sa che non è nulla di grave.

Cristina Marino regala un buongiorno piccante non solo a Luca Argentero Instagram 1 di 16 Instagram 2 di 16 Instagram 3 di 16 Instagram 4 di 16 Instagram 5 di 16 Instagram 6 di 16 Instagram 7 di 16 Instagram 8 di 16 Instagram 9 di 16 Instagram 10 di 16 Instagram 11 di 16 Instagram 12 di 16 Instagram 13 di 16 Instagram 14 di 16 Instagram 15 di 16 Instagram 16 di 16 leggi dopo slideshow ingrandisci

Potrebbe interessarti anche: