Covid, paura “reale”: guarda le mascherine delle teste coronate

La pandemia da coronavirus dilaga e nessuno è al sicuro. Seguire le regole di comportamento per arginare il diffondersi del virus è d'obbligo, e le teste coronate sono le prime a dare il buon esempio. Da Kate e Camilla in Gran Bretagna a Rania in Giordania, passando per Letizia in Spagna e Charlene nel Principato di Monaco, tutte fanno la loro parte per rallentare la seconda ondata.