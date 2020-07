Costy Caracciolo in Versilia, che festa a sorpresa per il compleanno di Vieri

Non se l’aspettava e si è ritrovato la casa delle vacanze invasa dagli amici, pronti a festeggiarlo. Bobo Vieri ha compiuto 47 anni in Versilia con un party a sorpresa organizzato dalla moglie Costanza Caracciolo. Musica e danze sfrenate a bordo piscina, tutti rigorosamente vestiti di bianco per un augurio speciale al bomber.

Presenti anche Nicola Ventola e Lele Adani che hanno accompagnato Bobo nella sua prima produzione musicale: la hit estiva "Una vita da bomber" (pare uno scherzo tra amici, in realtà sta battendo record sui social). Ventola, che è anche la voce della canzone, si è scatenato al microfono regalando imperdibili siparietti.

C’erano gli amici e gli ex calciatori della combriccola di Vieri, le amiche della ex velina, tra cui Cecilia Capriotti, i bambini, chi cantava e ballava. Un buffet fresco, colorato e “dietetico” a base di frutta. E una torta a forma di 47 che il bomber ha apprezzato molto. “È stata una sorpresa meravigliosa, giuro che non mi sono accorto di nulla, è stata una festa incredibile con tutti i nostri amici – ha scritto Bobo – I love you Cocopops”. “Happy birthday my super love” è la didascalia di Costanza a corredo di una foto che li ritrae mentre si baciano con le loro bimbe tra le braccia. Vieri e la Caracciolo stanno trascorrendo le vacanze in Versilia con Stella e Isabel.

