La paura per il Coronavirus dilaga e, nonostante l'Oms inviti a non farsi prendere dal panico e a diffidare dalle fake news , anche le celebrità si lasciano contagiare dalla paura. Giulia De Lellis , Elisabetta Canalis , Taylor Mega e Heather Parisi postano su Instagram foto con indosso la mascherina, condividendo la loro paura con i follower.

Coronavirus, la paura contagia i vip Instagram 1 di 11 Instagram 11 di 11 Instagram 11 di 11 Instagram 11 di 11 Instagram 11 di 11 Instagram 11 di 11 Instagram 11 di 11 Instagram 11 di 11 Instagram 11 di 11 Instagram 10 di 11 Instagram 11 di 11 leggi dopo slideshow ingrandisci

LEGGI ANCHE > Giulia De Lellis mostra l'acne: “Non dobbiamo vergognarci”

La De Lellis in aeroporto non può fare a meno di proteggersi, anche se si rende conto di stare esagerando: "Sono una super ansiosa, sarà anche un esempio sbagliato in questi giorni, in questi momenti quando succedono queste cose, mi dispiace ma io sono veramente ipocondriaca", spiega nelle storie. Anche Taylor Mega affronta il viaggio di ritorno dalle Maldive "armata" di guanti e una mascherina leggera: "Ragazzi è inutile che mi dite di cambiarla, purtroppo avevano solo questa, speriamo bene", dice ai suoi follower.

LEGGI ANCHE > Elisabetta Canalis torna in Italia e in tv si commuove

In viaggio in Giappone anche la Canalis preferisce essere prudente e, nelle zone più multiculturali, mette al riparo naso e bocca. Lo stesso fa Heather Parisi che, di stanza a Hong Kong, posa con i figli attrezzata di tutto punto per difendersi da ogni evenienza e su Instagram dà voce al pensiero di tutte: "La prudenza non è mai troppa".

Pitrebbe interessarti: