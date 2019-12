Elisabetta Canalis torna in Italia e in tv si commuove

Il dolore per la perdita del papà, colpito da un ictus in America proprio mentre era a casa della figlia per le vacanze di Natale, e l'amore per il marito, l'uomo giusto conosciuto nel momento giusto. Elisabetta Canalis torna in Italia e in televisione si confessa lasciando trasparire tutta la sua commozione. Si è sposata nel 2014 ad Alghero, nella chiesa dietro casa, ma da allora vive a Los Angeles. Dal 2015 è mamma di Skyler Eva, ma potrebbe anche allargare presto la famiglia.