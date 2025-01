Ed Pettifer, aveva 31 anni ed è una delle quattordici vittime dell'attacco terroristico dello scorso 1 gennaio a New Orleans. Il padre, Charles Pettifer aveva sposato in seconde nozze Tiggy Legge-Bourke, la quale era stata la tata di William ed Harry dal 1993 al 1999 e aveva avuto un ruolo molto importante nella vita dei due fratelli. In quegli anni infatti i due giovani stavano vivendo un momento molto difficile contraddistinto dalla separazione dei genitori e dalla morte della madre Diana.

Oggi Tiggy gestisce un bed&breakfast in Galles ma ha continuato a mantenere in vita il suo rapporto con i principi.