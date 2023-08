Della storia d'amore di Valentina Ferragni con Matteo Napoletano si vociferava da tempo ma è solo con la vacanza a St. Barths che i deu sono usciti allo scoperto sui social. L'influencer ha prima mostrato il fidanzato da lontano e poi uno scatto abbracciati ha tolto ogni dubbio. Anche Rkomi ha colto l'occasione per ufficializzare la relazione con Havana Plevani , la modella con cui sta insieme da un po'. Pure la ex del cantante, Paola Di Benedetto , ha presentato ai follower il nuovo compagno Raoul Bellanova nelle ultime settimane.

I più rodati

Ma se le coppie appena nate fanno faville sui social, non sono da meno quelle ormai rodate. Melissa Satta e Matteo Berrettini sono una di queste, per lo più discreti ma quando si mettono in mostra fanno scintille. E poi ci sono Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, sempre complici e innamorati nei loro siparietti social. Per i Ferragnez si è parlato di crisi in atto, ma Chiara Ferragni e Fedez hanno smentito le malelingue postando un bacio romantico al tramonto.