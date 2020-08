In bikini in spiaggia o in lingerie in camera da letto, ma tutte con il lato B in evidenza. Anche questa estate le vip fanno salire le temperature, ingaggiando una sfida social a colpi di fondoschiena. Forme toniche e perfette esaltate dalle mise succinte che lasciano i follewer a bocca aperta. Raffaella Fico e Nina Moric s ono tra le più provocanti, ma Clizia Incorvaia, Elettra Lamborghini e Belen Rodriguez non sono seconde a nessuno...

Con il lato B in mostra le vip accendono l'estate Instagram 1 di 35 Jane Alexander Instagram 2 di 35 Sarah Altobello Instagram 3 di 35 Belen Rodriguez Instagram 35 di 35 Instagram 35 di 35 Chiara Biasi Instagram 35 di 35 Guendalina Canessa Instagram 35 di 35 Cecilia Rodriguez Instagram 35 di 35 Instagram 35 di 35 Instagram 10 di 35 Laura Chiatti Instagram 11 di 35 Michela Coppa Instagram 12 di 35 Ludovica Crivello Instagram 13 di 35 Dayane Mello Instagram 14 di 35 Instagram 15 di 35 Elettra Lamborghini Instagram 16 di 35 Emily Ratajkovski Instagram 17 di 35 Eva Henger Instagram 18 di 35 Wilma Facchinetti Instagram 19 di 35 Chiara Ferragni Instagram 20 di 35 Instagram 21 di 35 Raffaella Fico Instagram 22 di 35 Francesca Ferragni Instagram 23 di 35 Giulia Provvedi Instagram 24 di 35 Georgina Rodriguez Instagram 25 di 35 Clizia Incorvaia Instagram 26 di 35 Marina Di Guardo Instagram 27 di 35 Valeria Marini Instagram 28 di 35 Merceedsz Henger Instagram 29 di 35 Nina Moric Instagram 30 di 35 Naike Rivelli Instagram 31 di 35 Rosa Perrotta Instagram 32 di 35 Carolina Stramare Instagram 33 di 35 Valentina Vignali Instagram 34 di 35 Wanda Nara Instagram 35 di 35 leggi dopo slideshow ingrandisci

Chiara Ferragni sfoggia le curve e non si preoccupa di nascondere qualche imperfezione della pelle. La Moric si rilassa in barca e avverte i follower: "Nessun Photoshop sui glutei; solo attività fisica... momenti di puro e sano esibizionismo". Anche Mercedesz Henger è orgogliosa dei risultati di tanto allenamento e in riva al mare li mostra orgogliosa.

In questa estate torrida, Naike Rivelli cerca refrigerio mettendo la testa nel frigo... ma lascia fuori il fondoschiena. Belen e Cecilia Rodriguez combattono l'afa al mare ad Amalfi e affacciate in terrazza si immortalano a vicenda con il lato B sempre in primo piano. Wanda Nara, di ritorno a Milano, rivolge le sue curve bombastiche in direzione San Siro mentre Laura Chiatti in costume manda messaggi bollenti a Marco Bocci. Ci sono anche Valeria Marini, Dayane Mello, Michela Coppa e molte altre... guardale nella gallery.

