Chiara Ferragni infiamma Instagram: sfoggia il lato B... e la cellulite

In vacanza in Sardegna con Fedez , Leone e tutto il clan al completo, Chiara Ferragni non esita a mettersi in mostra. In bikini sempre più stringati sfoggia con orgoglio il suo corpo, con tutti i pregi e i difetti. Lo scatto con il lato B in primo piano scatena i follower in commenti sulla buccia d'arancia. C'è? Non c'è? E se ci fosse, che ci sarebbe di male? Alla fine è proprio la regina delle influencer a mettere un punto alla questione: "Tutte noi abbiamo la cellulite, dipende dalla luce e dalla posizione", scrive zoomando sui punti critici.

Anche stavolta, la Ferragni ha saputo rendere motivo di vanto quello che molti altri avrebbero visto come un difetto da nascondere. Ogni occasione è buona per mandare messaggi body positive e incitare le donne a farsi vedere come sono, senza temere giudizi né vergognarsi degli inestetismi. Dai piedi al décolleté "minimal", Chiara viene spesso attaccata per il suo aspetto, ma questo non l'ha mai fermata: anzi alle critiche più feroci lei risponde sempre con tanta sana ironia.

Una volta colpiti e affondati gli hater, le vacanze dei Ferragnez possono continuare. Al mare con loro ci sono anche Valentina Ferragni con il fidanzato Luca Vezil, Francesca Ferragni e il compagno Riccardo Nicoletti, Marina Di Guardo e Franco Lucia. Un'allegra brigata che si diverte tra scherzi in acqua, cenette in riva al mare, giochi sul bagnasciuga. La più grande delle sorelle ha sfondato il tetto del milione di follwer: un motivo in più per fare festa.

