Compleanno in anticipo per Lady Facchinetti, festa a sorpresa e chef a domicilio

E' un giorno di festa in casa Facchinetti: Francesco ha organizzato un bellissimo party a sorpresa per Wilma Helena Faissol , con tanto di palloncini, coriandoli e chef a domicilio. "40" scrive lui postando le storie dei preparativi, lasciando supporre che le celebrazioni siano in onore del giro di boa di sua moglie. In realtà, stando alle notizie che si trovano sul web, la bella brasiliana risulta nata il 2 febbraio 1982, quindi di anni dovrebbe compierne 39 tra qualche giorno.

Non manca proprio nulla per una serata da ricordare, dai petali di rosa ai palloncini, dalle luci soffuse ai piatti prelibati. Anche i look sono quelli che si sceglierebbero per una cenetta in un locale di lusso, non certo per sedersi al tavolo di casa propria. Lady Facchinetti è bellissima ed elegante, con una blusa color ruggine e minigonna nera che le valorizza le gambe affusolate.

La festa comincia già dal mattino presto: al suo risveglio alle 7:00 Wilma trova ad attenderla la casa piena di palloncini e coriandoli. Ma il pezzo forte arriva a cena. Sulla tavola imbandita ci sono i candelabri d'argento e tutti si siedono a tavola come se fossero al ristorante, compresi Leone e Liv, i due figli della coppia. D'altronde i piatti sono speciali, cucinati solo per loro da uno chef privato. Il tutto sotto l'occhio attento delle telecamere che riprendono il momento per il loro realty. Festa vera o messa in scena, quello che è certo è che casa di Francesco Facchinetti e Wilma Helena Faissol va in onda una serata tutta speciale.

