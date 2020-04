Pilates con seno a vista, guarda Lady Facchinetti in giardino

Sexy e ironica anche durante l’isolamento. Nella sua villa immersa nel verde Wilma Helena Faissol, moglie di Francesco Facchinetti, si diverte a stuzzicare non solo l’ex dj ma anche i follower. Posta scatti mozzafiato in bikini a bordo piscina e quando si allena a fare pilates in videochiamata surriscalda i social con una mise bollente. La ex modella indossa leggings e un top che lascia poco all’immaginazione e, mentre sistema l’obiettivo, mette in mostra il suo décolleté.

I movimenti della Lady (come si fa chiamare su Instagram) conquistano tutti e i follower restano incollati alla diretta per vedere inquadrature hot. La lezione di pilates con gli elastici colorati passa in secondo piano, a tenere attaccati al video i fan sono le curve strabordanti di Wilma che si muovono sinuosamente.



Lady Facchinetti alterna siparietti di vita da mamma a lezioni di cucina sana a consigli per la salute, per il trucco, per la vita amorosa, per la coppia e chi ne ha più ne metta. Quando apre le domande dei fan replica a tutto, verrebbe da dire che ne sa una più del diavolo. Unisce ironia e semplicità e conquista tutti, se poi pubblica qualche post con mise audaci il gioco social è fatto. Del resto, mentre Francesco elargisce consigli su come districarsi nella giungla del web, lei mette in pratica le lezioni e sforna sketch per tutti i gusti.



Dopo tutorial dedicati alla bellezza e alla salute, tira fuori dal cilindro anche gli allenamenti. Di pilates, ma decisamente bollenti. Basta un body striminzito per ottenere inquadrature al top durante la diretta. Sfoglia la gallery e guarda che esercizi…

