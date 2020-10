Francesco Facchinetti organizza una festa speciale per il piccolo Leone

Torte sfarzose a più piani, decorative e d’effetto? Per quest’anno i Facchinetti hanno scelto un profilo più famigliare per la festa di compleanno del piccolo Leone. A casa della mamma di Francesco a Mariano Comense i bambini di casa hanno preparato con le loro manine il dolce con le gocce di cioccolato e appena sfornato ci hanno messo le candeline e via per un festeggiamento all’insegna dell’amore puro. Senza troppi fronzoli.