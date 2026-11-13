Migliaia i commenti arrivati in pochissimo tempo sotto al post: "Il primo di un'infinità di compleanni e gioie bellissime", "La felicità si vede dai tuoi occhi" e "Avete fatto un gesto d’amore meraviglioso, vi auguro lunga vita insieme" sono solo alcuni dei messaggi d'affetto lasciati dai fan. Un momento d'oro che si riflette anche sul lavoro: la food creator ha infatti in serbo nuovi progetti professionali, mentre è appena arrivato in libreria il suo ultimo libro, "L'orto semplice - Come crearlo, curarlo e viverlo ogni giorno in un modo facile e alla portata di tutti", dedicato alla coltivazione domestica.