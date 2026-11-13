"Il compleanno più speciale di sempre". È con queste parole, affidate a un post su Facebook, che Benedetta Rossi celebra i suoi 53 anni. Oggi, 13 novembre, la celebre food creator non spegne le candeline solo accanto all'inseparabile marito Marco Gentili, ma per la prima volta anche insieme alle sue due figlie, adottate nei mesi scorsi al termine di un percorso lungo e delicato. A regalarle l'emozione più grande sono state proprio loro, con una sorpresa dolcissima: una grande torta bianca, impreziosita da dettagli dorati e da una dedica semplice ma capace di sciogliere il cuore, "Auguri mamma". Lo scatto condiviso in rete racchiude tutta la gioia di questo traguardo: un momento di pura tenerezza accanto alle due bambine, descritte da mamma Benedetta come piene di energia e voglia di vivere.
Gli auguri social per Benedetta Rossi
Migliaia i commenti arrivati in pochissimo tempo sotto al post: "Il primo di un'infinità di compleanni e gioie bellissime", "La felicità si vede dai tuoi occhi" e "Avete fatto un gesto d’amore meraviglioso, vi auguro lunga vita insieme" sono solo alcuni dei messaggi d'affetto lasciati dai fan. Un momento d'oro che si riflette anche sul lavoro: la food creator ha infatti in serbo nuovi progetti professionali, mentre è appena arrivato in libreria il suo ultimo libro, "L'orto semplice - Come crearlo, curarlo e viverlo ogni giorno in un modo facile e alla portata di tutti", dedicato alla coltivazione domestica.
Una nuova routine
Benedetta non si ferma mai, anche se dallo scorso agosto, con l'arrivo delle due bambine, la quotidianità in casa Rossi ha assunto un ritmo completamente nuovo. Come lei stessa ha raccontato alla sua community da 8,5 milioni di follower, le giornate oggi profumano di vita familiare, fatte di scuola, amici, lezioni di danza, piscina e piccoli grandi incastri giornalieri. Pur aprendo una finestra su questa meravigliosa nuova fase della loro vita, Benedetta e Marco restano però fedeli a una scelta precisa: proteggere le piccole, evitando di mostrarne il volto sui social.