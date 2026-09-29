Benedetta Rossi si sfoga con i follower: "Gli odiatori mi fanno passare la voglia di parlare dei miei figli online"
La food creator ha raccontato in una serie di storie su Instagram la sua paura delle reazioni sul web. Un timore che la porta a tenere spesso fuori dalla sua vita online anche i suoi cari
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Benedetta Rossi ha una particolare maniera di approcciarsi ai suoi follower sul web, sempre genuina e sincera. Tanti la percepiscono per questo quasi come una di famiglia, con quell'amichevole accento fermano e quel sincero amore per la cucina e i sapori della sua terra. Eppure, nonostante appaia a una prima occhiata sempre così vicina al suo pubblico, la food creator è in realtà piuttosto refrattaria a mostrare sui propri account i figli e il marito. Una scelta ponderata, che magari le impedirà di fare qualche like in più, ma che è stata spiegata dalla stessa Benedetta in una serie di stories dal contenuto tutto sommato condivisibile.
Benedetta in campagna
Lo sfogo social della cuoca fermana è arrivata dopo una domenica in famiglia, in cui Rossi si è dedicata alle gioie della campagna con le gemelle e il cane Cloud. Una giornata in cui ha trovato il tempo anche per occuparsi delle sue piantine oltre che delle galline. Benedetta ha raccolto sui social i momenti salienti della mattinata, mostrando anche le otto uova trovate dal pollaio e raccontando ai followers di come le sue bimbe l'avessero aiutata nel mettere a dimora alcune piantine di finocchi e insalata. Un piccolo dettaglio, quest'ultimo, che ha incuriosito i fedeli seguitori della creator, poco abituati a sentire parlare delle gemelline.
L'unica fame che non vuole saziare
Eppure, il pubblico di Rossi avrebbe "fame" oltre che delle sue ricette anche di notizie sulla sua vita privata. Una fame che, per una volta, Benedetta non sembra tuttavia aver voglia di saziare. Il perché lo ha spiegato lei stessa in un carosello di storie pubblicato sul suo account, dopo che in tanti avevano iniziato a scriverle per sapere di più su "Casa Rossi". Su instagram la cuoca ha confessato che le piacerebbe condividere un po' della sua vita sui social ma che questo suo desiderio viene spesso castrato dai leoni da tastiera. Un pericolo concreto che frena Benedetta dal rischiare di esporre i suoi cari alla pressione indiretta prodotta dai giudizi social: “Io sinceramente avrei tanta voglia di parlarvi delle bimbe, di raccontarvi come sono, i loro gusti, come si stanno ambientando, come noi stiamo vivendo questa nuova vita di famiglia quattro, anzi a cinque con Cloud” ha raccontato la cuoca più amata dal web, sottolineando tuttavia al contempo come le esperienze del passato inibiscano queste sue buone intenzioni: "Ogni volta che tocco l'argomento bambine, a distanza di un'ora, escono decine e decine di articoli ‘acchiappa-click’ e sotto si riempie dei soliti commenti che fanno venire il mal di stomaco dei leoni da tastiera, che si scaricano insultando me, Marco e le bambine".
Solo "in cucina con Benedetta"
Un'esperienza difficile da sostenere, per Benedetta ma ancora di più per chi le sta a fianco e magari non ha la "scorza" per gestire certi mostri che dimorano sotto i post. Per questo forse sembra quasi impossibile non condividere la sua scelta di delimitare consapevolmente lo spazio di ciò che della sua famiglia si possa conoscere online. Anche se i suoi fan spereranno sempre in uno strappo alla regola, per quanto parziale, come quello di domenica. Perché "in cucina con Benedetta" si sta davvero bene, talmente tanto da far venir voglia di visitare con lei anche le altre stanze della casa.