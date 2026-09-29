Benedetta Rossi si sfoga con i follower: "Gli odiatori mi fanno passare la voglia di parlare dei miei figli online"

Eppure, il pubblico di Rossi avrebbe "fame" oltre che delle sue ricette anche di notizie sulla sua vita privata. Una fame che, per una volta, Benedetta non sembra tuttavia aver voglia di saziare. Il perché lo ha spiegato lei stessa in un carosello di storie pubblicato sul suo account, dopo che in tanti avevano iniziato a scriverle per sapere di più su "Casa Rossi". Su instagram la cuoca ha confessato che le piacerebbe condividere un po' della sua vita sui social ma che questo suo desiderio viene spesso castrato dai leoni da tastiera. Un pericolo concreto che frena Benedetta dal rischiare di esporre i suoi cari alla pressione indiretta prodotta dai giudizi social: “Io sinceramente avrei tanta voglia di parlarvi delle bimbe, di raccontarvi come sono, i loro gusti, come si stanno ambientando, come noi stiamo vivendo questa nuova vita di famiglia quattro, anzi a cinque con Cloud” ha raccontato la cuoca più amata dal web, sottolineando tuttavia al contempo come le esperienze del passato inibiscano queste sue buone intenzioni: "Ogni volta che tocco l'argomento bambine, a distanza di un'ora, escono decine e decine di articoli ‘acchiappa-click’ e sotto si riempie dei soliti commenti che fanno venire il mal di stomaco dei leoni da tastiera, che si scaricano insultando me, Marco e le bambine".