Compleanni da vip: dalla festa della Palmas a quella in casa Bianchetti

E poi c’è stato il party per i 7 anni di Celeste Trussardi, che ha regalato emozioni a mamma Michelle e papà Tomaso, riuniti per un pomeriggio. E ancora i 25 anni indimenticabili di Bebe Vio.

Nonostante il periodo difficile e triste, i vip non hanno voluto rinunciare a un po’ di allegria concedendosi party romantici con le persone più care. Dopo le restrizioni dovute al Covid, è arrivato il momento di tornare a sfoderare torte e regali. Giorgia Palmas per i suoi 40 anni ha ricevuto una bellissima sorpresa: un weekend di festeggiamenti sul lago con le amiche del cuore e la famiglia riunita tra brindisi e coccole. Il marito Filippo Magnini le ha dedicato parole dolci e momenti indimenticabili. Indimenticabili proprio come i 25 anni di Bebe Vio che per la sua festa ha voluto un fiume di spumante.

