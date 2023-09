Per la bimba ha organizzato un party in piscina a tema sirenetta a cui hanno partecipato anche Eleonora Giorgi, Micol Incorvaia, Edoardo Tavassi e Guendalina Tavassi .

Clizia Incorvaia ha voluto regalare alla sua bimba una festa indimenticabile. L'allestimento richiamava il fondale marino e la piccolina ha indossato il costume da sirena per un tuffo in piscina con gli amichetti. Mentre i bambini si godevano la giornata magica, anche i grandi erano pronti a festeggiare. Tra gli invitati c'erano gli Incorvassi, ovvero Micol Incorvaia ed Edoardo Tavassi, più innamorati che mai, e Guendalina Tavassi con Federico Perna, per tutti Cuore, scatenata come non mai. Anche Eleonora Giorgi ha fatto la sua comparsa, e con Clizia si è scambiata un bellissimo abbraccio. Non poteva mancare Paolo Ciavarro, inquadrato con il piccolo Gabriele in braccio.

Clizia bellissima al party Clizia Incorvaia era bellissima in bianco, con jeans strappati e crop top e i gioielli a forma di conchiglie e stelle marine. Ha sfoggiato un fisico invidiabile, mettendo in mostra quella pancia piatta che tanto ha fatto discutere gli hater. Di recenete l'influencer ha confessato di essersi sottoposta a una liposuzione non chirurgica per rimuovere la culotte de cheval.