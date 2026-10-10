Il tempo passa per tutti, ma secondo Clizia Incorvaia sembra farlo decisamente troppo in fretta. In occasione del suo compleanno, l'influencer ha scelto di celebrare il traguardo dei 46 anni con una buona dose di autoironia, regalando ai suoi follower un momento divertente e in linea con il suo stile. Per festeggiare, Clizia ha pubblicato un reel in cui appare sorridente e pronta a gustarsi una torta con due candeline che indicano il numero 26. Un'età che sembra renderla particolarmente felice, almeno fino a quando qualcuno non decide di intervenire sulla decorazione.
Dalle candeline del 26 al 46: la reazione di Clizia è esilarante
Nel video il numero sulla torta cambia progressivamente. Prima il 2 viene sostituito con il 3, trasformando il 26 in 36. Poi arriva l'ultima, inesorabile modifica: al posto del 3 compare il 4. E così, in un attimo, il numero 46 riporta Clizia alla sua età reale. La reazione dell'influencer è tutta da ridere: quando si rende conto del cambiamento, simula un urlo disperato e poi un improvviso svenimento, come se la consapevolezza degli anni appena compiuti fosse davvero troppo difficile da accettare.
Gli auguri social di Clizia Incorvaia
Ad accompagnare il reel, una didascalia che riassume perfettamente lo spirito del video: "Ma ma quando è successo ??? HAPPY BIRTHDAY TO MEEE". Un messaggio spontaneo e divertito, con cui Clizia si prende bonariamente gioco del tempo che passa e festeggia il suo giorno speciale senza prendersi troppo sul serio. Il compleanno diventa così l'occasione per condividere con chi la segue un momento di leggerezza, trasformando il numero 46 in uno spunto per scherzare sull'età e sulla velocità con cui scorrono gli anni.
Chi è Clizia Incorvaia: la biografia
Nata il 10 ottobre 1980, Clizia Incorvaia è un'influencer, modella e personaggio televisivo italiano, diventata nota al grande pubblico anche grazie alla sua attività sui social e alle sue partecipazioni a programmi televisivi. Nel corso degli anni ha costruito una presenza riconoscibile nel mondo dello spettacolo e del lifestyle, condividendo con i follower momenti della quotidianità, esperienze professionali, viaggi e aspetti della sua vita personale. La sua popolarità è cresciuta anche grazie alla partecipazione a reality show, che le hanno permesso di farsi conoscere da un pubblico più ampio e di raccontare una parte della propria personalità al di là dei contenuti pubblicati sui social.
La vita privata tra famiglia e amore
Per quanto riguarda la vita privata, Clizia Incorvaia è mamma di due figli. La primogenita, Nina, è nata dalla relazione con Francesco Sarcina, frontman del gruppo Le Vibrazioni. Successivamente, nella sua vita è arrivato Paolo Ciavarro, conosciuto durante la partecipazione al Grande Fratello VIP nel 2020. Tra i due è nata una relazione che si è consolidata nel tempo e che ha portato alla nascita del figlio Gabriele, nel 2022. La coppia si è sposata nel 2024, coronando una storia d'amore nata sotto i riflettori del reality e proseguita lontano dalle dinamiche del programma, tra famiglia, lavoro e progetti condivisi.
Sui social, Clizia racconta spesso la propria quotidianità familiare, alternando immagini tenere e momenti di vita domestica a contenuti legati alla moda, alla bellezza e alle sue attività professionali.