Per quanto riguarda la vita privata, Clizia Incorvaia è mamma di due figli. La primogenita, Nina, è nata dalla relazione con Francesco Sarcina, frontman del gruppo Le Vibrazioni. Successivamente, nella sua vita è arrivato Paolo Ciavarro, conosciuto durante la partecipazione al Grande Fratello VIP nel 2020. Tra i due è nata una relazione che si è consolidata nel tempo e che ha portato alla nascita del figlio Gabriele, nel 2022. La coppia si è sposata nel 2024, coronando una storia d'amore nata sotto i riflettori del reality e proseguita lontano dalle dinamiche del programma, tra famiglia, lavoro e progetti condivisi.