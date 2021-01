Claudia Andreatti incinta, la ex Miss Italia al nono mese aspetta un maschio

“Sorpresa” scrive sui social. Dopo mesi di assenza e silenzio, Claudia Andreatti torna su Instagram per comunicare l’arrivo della cicogna. La ex Miss Italia è riuscita a tenere nascosta la gravidanza e soltanto ora che è al nono mese si mostra sul divano mentre accarezza il pancione nudo e ringrazia il compagno, già ribattezzato “il miglior dad to be” che potesse avere al suo fianco. Anche le amiche vip mostrano sorpresa e la riempiono di auguri: le congratulazioni arrivano da Linda Morselli, Federica Moro, Denny Mendez, Veronica Maya, Giusy Buscemi, Eleonora Pedron e molte altre…

“Quest’ immagine per celebrare finalmente anche assieme a voi la magia della mia prima gravidanza, uno stato di grazia assoluta che mi ha accompagnata negli scorsi 9 mesi... un’avventura straordinaria, indescrivibile... goduta in totale riservatezza, rispetto, passione e amore per questo pancino che giorno dopo giorno cresceva diventando sempre più forte, sempre più parte di me e delle nostre vite – ha scritto la ex Miss Italia - Tra alcune settimane questo vortice di emozioni prenderà forma, colore, profumo, voce, nome... non vediamo l’ora di vederti, respirarti, viverti”.

La Andreatti è alla 36esima settimana e ha già iniziato il countdown in vista del parto. E all’amica Linda Morselli scrive: “Se verso fine febbraio becchi sul lungolago una alta col passeggino che fa su e giù... sai che sono io”. E svela anche un indizio sul sesso del nascituro, visto che replicando ad un post di auguri la Andreatti scrive: “Tra un po’ faceva lui l’annuncio ufficiale”. Lui?

