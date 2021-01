Laura Barriales è incinta e mostra il pancione: "Stavolta arriva il maschietto"

Leggi Anche Laura Barriales è diventata mamma: è nata Melania

Fiocco azzurro quindi in casa dell'ex volto de "I Fatti Vostri" e del marito Flavio Cattaneo, imprenditore ticinese e amministratore delegato di un'azienda vinicola, sposato in segreto a luglio del 2017. Nell'ottobre del 2018 era arrivata Melania, a breve la coppia accoglierà un bimbo.



Laura non ha specificato quando nascerà, ma a guardare il pancino già ben arrotondato, che la shogirl mostra negli scatti social, si potrebbe pensare che si tratti già del quarto o quinto mese. Nessuna informazione nemmeno sul nome scelto per il bebè, ma si suppone che l'ex modella non mancherà di fornire presto tutti i dettagli.