Cristina Chiabotto stupisce i follower con il suo annuncio. "25 settimane di te... Sussurri che esisti e che la vita è un dono meraviglioso. Non vediamo l’ora di averti tra le nostre braccia. Noi ti aspettiamo amore", scrive la ex Miss Italia per annunciare la sua prima gravidanza. Posta una foto insieme al marito Marco Roscio e al cane Paper, in cui sorride al settimo cielo e indica il pancino appena accennato.

Cristina Chiabotto è incinta, primo figlio in arrivo per l'ex Miss Italia Instagram 1 di 17 Instagram 2 di 17 IPA 3 di 17 IPA 4 di 17 Instagram 5 di 17 Instagram 6 di 17 instagram 7 di 17 instagram 8 di 17 instagram 9 di 17 CRISTINA CHIABOTTO Instagram 10 di 17 CRISTINA CHIABOTTO Instagram 11 di 17 Instagram 12 di 17 Instagram 13 di 17 IPA 14 di 17 Instagram 15 di 17 instagram 16 di 17 instagram 17 di 17 leggi dopo slideshow ingrandisci

Leggi Anche Cristina Chiabotto per l’anniversario di nozze prenota tutto il cinema

Cristina non poteva essere più felice di come appare nello scatto social. La camicia bianca aperta scopre la rotondità del ventre, e lei ride felice di diventare presto mamma. Per la Chiabotto e il marito, sposati da poco più di un anno, quello in arrivo sarà il primo bebè, non si sa ancora se maschio o femmina.

Leggi Anche Cristina Chiabotto, luna di miele bollente con Marco



Per la coppia sono arrivati via social gli auguri di tantissimi follower e degli amici vip. "Non ci credo! Che bello" ha scritto Natasha Stefanenko. "Che meraviglia! Tanti auguri" è il commento di Nicoletta Romanoff. A loro si sono aggiunte Eleonora Pedron, Melita Toniolo, Justine Mattera, Daniela Ferolla, Cristina Marino e molti altri.

Potrebbe interessarti anche: