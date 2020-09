Cristina Chiabotto per l’anniversario di nozze prenota tutto il cinema

Per il primo anniversario di nozze con Marco Roscio, Cristina Chiabotto organizza una serata di coppia al cinema. La sorpresa organizzata dalla ex Miss Italia per il marito prevede la visione in una sala completamente vuota e riservata solo a loro di una pellicola romantica: “Che sia una cosa sola”, tratta da una storia vera. Ovvero il film sulle loro nozze. Lei si commuove e piange, lui brinda e guarda gli allestimenti realizzati per la coppia nel salotto cinematografico di Torino.

“Ho immaginato questo giorno migliaia di volte e così chiudendo gli occhi ho iniziato a far volare insieme desideri e magia. Ho scelto di organizzare una sorpresa speciale per chi amo alla follia nel giorno del nostro primo anniversario di matrimonio – scrive la Chiabotto sui social postando qualche scatto degli allestimenti e dei baci - Vi presento l’uscita del film “Che sia una cosa sola” (tratto da una storia vera)… Grazie a tutti coloro che hanno realizzato con me questa bellissima serata da favola”. E poi una dedica speciale al marito: “A te per essere il protagonista speciale della mia vita”. La sorpresa è piaciuta a tanti vip che hanno replicato con cuoricini e romanticherie.

Cristina e Marco hanno rivissuto l’emozione forte di quel giorno di settembre di un anno fa quando si sono scambiati promesse eterne. All’interno del cinema tanti palloncini azzurri, popcorn e sacchettini dello stesso colore pastello. Chissà come mai Cristina avrà scelto l’azzurro e non il rosa confetto come invece prevedono le nozze di cotone…

