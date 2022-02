Cindy Crawford spegne 56 candeline: “Bisogna ridere sempre”

Leggi Anche Sharon Stone e Cindy Crawford, pin up cresciute ma sempre bombe sexy

Cindy Crawford che è sposata con Rande Gerber, nel giorno del suo compleanno ha indossato un abito nero che le lasciava le spalle scoperte, braccialetti d’oro e un prezioso anello. In posa davanti alla torta è apparsa sexy e felice.

Alla vigilia del suo compleanno, guardando indietro alla piccola Cindy e pensando a cosa le avrebbe detto, ha scritto: “Le direi di essere più gentile con se stessa, di trattarsi come tratta i suoi amici. Le direi che tutti si sentono nervosi in nuove situazioni e che a volte devi solo fingere finché non ce la fai. Le direi di non aver paura di prendere in giro se stessa - ballare, cantare, ecc. - anche se non è brava a farlo. Ridere il più possibile”. E se questo è il segreto del suo fascino senza tempo, vale la pena seguire i consigli della modella.

Kaia Gerber super sexy, fisico scolpito in bikini per la figlia di Cindy Crawford 1 di 17 IPA 2 di 17 IPA 3 di 17 IPA 4 di 17 IPA 5 di 17 IPA 6 di 17 IPA 7 di 17 IPA 8 di 17 IPA 9 di 17 IPA 10 di 17 IPA 11 di 17 IPA 12 di 17 IPA 13 di 17 IPA 14 di 17 IPA 15 di 17 IPA 16 di 17 IPA 17 di 17 leggi dopo slideshow ingrandisci Corteggiata dalle case di moda più glamour, reginetta dei red carpet, Kaia Gerber, 20 anni, bellissima figlia di Cindy Crawford mostra le sue impeccabili curve in bikini a Cabo San Lucas, sulla costa occidentale del Messico, confermando che il suo è uno dei corpi più invidiabili del fashion system. Leggi Tutto Leggi Meno

Ti potrebbe interessare: