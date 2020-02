Sharon Stone e Cindy Crawford, pin up cresciute ma sempre bombe sexy

Sharon Stone, 61 anni, ha voluto augurare all'amica Cindy Crawford buon compleanno (la modella ha compiuto 54 anni il 20 febbraio, ndr) con un paio di scatti a confronto. Nel primo le due bellissime sono insieme agli MTV Video Music Awards del 1993, due giovani pin up super sexy. Nel secondo l'attrice di "Basic Instinct" e la top model appaino ancora bellissime 25 anni dopo , ovvero nel 2018. A dimostrazione che per alcune star il tempo non passa davvero mai.