Sharon Stone si iscrive a una app di incontri, ma le bloccano il profilo

A 61 anni Sharon Stone è sempre affascinante, ma a quanto pare ha difficoltà a trovare l'anima gemella. L'attrice si è infatti iscritta a Bumble, una app di incontri per single, ma qualcosa non è andato per il verso giusto. Molti utenti hanno infatti segnalato l'account pensando fosse un fake e così Sharon è stata prontamente bloccata. A ripristinare la verità ci ha pensato l'attrice che su Twitter ha confermato che era proprio il suo profilo...