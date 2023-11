Chiara Nasti e Mattia Zaccagni festeggiano il primo anno del figlio

Chiara Nasti e Mattia Zaccagni hanno organizzato tutto nei minimi dettagli per stupire i loro ospiti. Hanno invitato tutti nel "Thiago World", un salone decorato con luci al neon e palloncini dove sono state posizionate postazioni per i selfie, truccabimbi, mensole ricolme di gadget con il viso del festeggiato stampato sopra, un trenino per i più piccoli, postazioni per assaggiare gustosi manicaretti e una torta a tema luna park.