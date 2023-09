I paparazzi l'hanno sorpresa in centro a Roma insieme al marito Mattia Zaccagni e al loro piccolo Thiago . L'influencer sorride ai fotografi mentre gioca con il bebè, poi è il turno del calciatore di prenderlo in braccio per continuare la passeggiata.

A Roma fa ancora caldo e Chiara Nasti sceglie una mise estiva. Tubino in jeans senza maniche, sandali ai piedi e maxi bag, tutta firmata dalla testa ai piedi, sfoggia le curve con sensualità. Suo marito Mattia Zaccagni ha un look casual, con polo chiara e pantaloni scuri. Insieme al loro Thiago sono felici, non smettono di sorridere e anche ai paparazzi che non li perdono di vista regalano un saluto.

Le nozze di Chiara Nasti e Mattia Zaccagni Chiara Nasti e Mattia Zaccagni sono diventati moglie e marito da pochi mesi. Si sono sposati il 20 giugno con una cerimonia sfarzosissima nella basilica di Aracoeli a Roma e hanno proseguito i festeggiamenti con un ricevimento faraonico. Per il viaggio di nozze hanno scelto Miami, dove si sono goduti qualche giorno da piccioncini tra serate di lusso e giornate al mare, il tutto documentato sui social.