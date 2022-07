Chiara Nasti in bikini esplosivo: chili di troppo? Ecco la risposta piccata

Ora Chiara Nasti, in dolce attesa di un bebè dal calciatore Mattia Zaccagni, posta foto in bikini arancio esplosivo e commenta: "Kg in più che amo". Non si fa attendere la replica dei follower, una donna ha scritto: "Considerando che sei ancora al quinto mese, di conseguenza il bambino è poco più di 700 grammi, hai preso abbastanza peso! Cosa è successo? Mancano ancora 20 settimane". Lei risponde subito piccata.

"La cosa vergognosa è che siete tutte mamme con commenti senza un senso, dove dovreste essere abbastanza appagate avendo i vostri gioiellini, ma l'unica cosa che trasmettete e che arriva a me è la vostra infelicità. Complimenti, vi fate il fegato amaro da sole" ha scritto Chiara Nasti.

Leggi Anche Chiara Nasti e Mattia Zaccagni affittano lo Stadio Olimpico per annunciare il sesso del bebè

Leggi Anche Chiara Nasti in bikini mostra il pancione, Mattia Zaccagni in love

"Una vergogna leggere ancora queste cose… - insiste l’influencer - da mamme/donne e persone adulte. Per favore smettetela, vi fa male davvero, nessuno vi toglie niente. Rendetevi conto che è odio a caso, più che per me, per voi stesse. Non è bello vedere donne che partoriscono questi pensieri. Provate a essere delle brave e belle persone, senza odio represso dentro".

Leggi anche> Il premaman sexy di Chiara Nasti